Geomaqnit qasırğası olacaq

Günəşi 26 iyunda tərk etmiş TKA-ın təsiri ilə 29-30 iyunda zəif (G1) geomaqnit qasırğası olması ehtimalı var.

Bu barədə Day.Az-a Elm və Təhsil Nazirliyi N.Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasından məlumat verilib.

Bildirilib ki, bu təsirə bağlı olaraq iyulun 1-də də geomaqnit sahəsi aktiv və qeyri-sabit səviyyələr arasında dəyişə bilər.