https://news.day.az/azerinews/1844775.html Geomaqnit qasırğası olacaq Günəşi 26 iyunda tərk etmiş TKA-ın təsiri ilə 29-30 iyunda zəif (G1) geomaqnit qasırğası olması ehtimalı var. Bu barədə Day.Az-a Elm və Təhsil Nazirliyi N.Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasından məlumat verilib.
Geomaqnit qasırğası olacaq
Günəşi 26 iyunda tərk etmiş TKA-ın təsiri ilə 29-30 iyunda zəif (G1) geomaqnit qasırğası olması ehtimalı var.
Bu barədə Day.Az-a Elm və Təhsil Nazirliyi N.Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasından məlumat verilib.
Bildirilib ki, bu təsirə bağlı olaraq iyulun 1-də də geomaqnit sahəsi aktiv və qeyri-sabit səviyyələr arasında dəyişə bilər.
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