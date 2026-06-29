Bu şəxslərə işdən 1 saat tez çıxmağa İCAZƏ VERİLİR
Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 244-cü maddəsinə əsasən, yaşı bir il altı aya çatmamış uşağı olan qadın işçilərə iş günü ərzində istirahət və nahar üçün nəzərdə tutulmuş ümumi fasilədən əlavə, uşağın yedizdirilməsi (əmizdirilməsi) məqsədilə də xüsusi fasilələr verilməlidir.
Bu fasilələr ən azı hər üç saatdan bir təşkil edilməli və hər birinin müddəti minimum 30 dəqiqə olmalıdır. Əgər qadının yaşı bir il altı aya çatmamış iki və ya daha çox uşağı varsa, həmin fasilələrin hər biri azı bir saat müəyyən edilir.
Uşağın yedizdirilməsi üçün ayrılan bu fasilələr iş vaxtının tərkib hissəsi hesab olunur və həmin müddət ərzində işçinin orta əmək haqqı tam həcmdə saxlanılır.
İşçinin müraciəti əsasında bu fasilələr birləşdirilərək nahar və istirahət fasiləsinə əlavə edilə, yaxud iş gününün əvvəlində və ya sonunda istifadə oluna bilər. Əgər qadın bu fasilələri cəmləşdirərək iş gününün sonunda istifadə etməyi seçərsə, onun iş vaxtı həmin fasilələrin ümumi müddəti qədər azaldılır.
Nəsimi Ələsgərli
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