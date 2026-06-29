https://news.day.az/azerinews/1844870.html Pakistan Əfqanıstan ərazisində qisas əməliyyatı keçirdi Pakistanın Əfqanıstanın şərqinə hava hücumları təşkil edib. Xarici media yazır ki, İslamabad hücumlarda yaraqlıları hədəf aldığını bildirib. Pakistanın informasiya naziri bildirib ki, əməliyyatlar nəticəsində ən azı 25 yaraqlı öldürülüb və Kəraçidə qanlı həftəsonu hücumunu törədən qrupa qarşı yönəlib.
Pakistan Əfqanıstan ərazisində qisas əməliyyatı keçirdi
Pakistanın Əfqanıstanın şərqinə hava hücumları təşkil edib.
Xarici media yazır ki, İslamabad hücumlarda yaraqlıları hədəf aldığını bildirib.
Pakistanın informasiya naziri bildirib ki, əməliyyatlar nəticəsində ən azı 25 yaraqlı öldürülüb və Kəraçidə qanlı həftəsonu hücumunu törədən qrupa qarşı yönəlib.
Pakistanın informasiya naziri bildirib ki, hücuma sərhəd bölgələrində quru əməliyyatları da daxil edilib və Tehreek-i Taliban Pakistan (TTP) qruplaşmasının bir parçası olan Camaat-ul-Əhrar hədəf alınıb.
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