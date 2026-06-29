Sumoçumuz Avropa çempionu olub

Şotlandiyanın Stirlinq şəhərində sumo üzrə Avropa çempionatı keçirilir.

İdman.Biz bildiriri ki, turnirdə idmançılarımız üç medala layiq görülüblər.

Belə ki, Cavid Yusifov (115 kq) qızıl, Əmrah Şəfiyev (85 kq və mütləq çəki) iki bürünc medal əldə ediblər.

Millimiz komanda yarışında da bürünc medala layiq görülüb.