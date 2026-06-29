https://news.day.az/azerinews/1844905.html DÇ-2026: Braziliya geridönüşlə 1/8 finala yüksəlir - VİDEO DÇ-2026-nın 1/16 final mərhələsindən Braziliya - Yaponiya matçı başa çatıb. Day.Az İdman.Biz-ə istinadən bildirir ki, Cənubi Amerika təmsilçisi 2:1 hesabı ilə qalib gəlib. Beləliklə, Braziliya 1/8 finala yüksəlib və orada Kot-d'İvuar - Norveç matçının qalibi ilə rastlaşacaq. Yaponiya isə turnirdə mübarizəni dayandırıb.
DÇ-2026: Braziliya geridönüşlə 1/8 finala yüksəlir - VİDEO
DÇ-2026-nın 1/16 final mərhələsindən Braziliya - Yaponiya matçı başa çatıb.
Day.Az İdman.Biz-ə istinadən bildirir ki, Cənubi Amerika təmsilçisi 2:1 hesabı ilə qalib gəlib.
Beləliklə, Braziliya 1/8 finala yüksəlib və orada Kot-d'İvuar - Norveç matçının qalibi ilə rastlaşacaq. Yaponiya isə turnirdə mübarizəni dayandırıb.
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