DÇ-2026: Braziliya geridönüşlə 1/8 finala yüksəlir

DÇ-2026-nın 1/16 final mərhələsindən Braziliya - Yaponiya matçı başa çatıb.

Day.Az İdman.Biz-ə istinadən bildirir ki, Cənubi Amerika təmsilçisi 2:1 hesabı ilə qalib gəlib.

Beləliklə, Braziliya 1/8 finala yüksəlib və orada Kot-d'İvuar - Norveç matçının qalibi ilə rastlaşacaq. Yaponiya isə turnirdə mübarizəni dayandırıb.