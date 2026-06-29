Bakıda qadın evinin həyətində ölü tapıldı

Bakıda evdən qadın meyiti tapılıb.

Day.Az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Xəzər rayonu, Binə qəsəbəsində qeydə alınıb.

Qəsəbə sakini, 1968-ci il təvəllüdlü Ülviyyə Qərib qızı Qədirlinin meyiti yaşadığı evin həyətində aşkar edilib.

Faktla bağlı rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırmalar aparılır.