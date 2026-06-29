https://news.day.az/azerinews/1844910.html Bakıda qadın evinin həyətində ölü tapıldı Bakıda evdən qadın meyiti tapılıb. Day.Az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Xəzər rayonu, Binə qəsəbəsində qeydə alınıb. Qəsəbə sakini, 1968-ci il təvəllüdlü Ülviyyə Qərib qızı Qədirlinin meyiti yaşadığı evin həyətində aşkar edilib. Faktla bağlı rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırmalar aparılır.
Bakıda qadın evinin həyətində ölü tapıldı
Bakıda evdən qadın meyiti tapılıb.
Day.Az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Xəzər rayonu, Binə qəsəbəsində qeydə alınıb.
Qəsəbə sakini, 1968-ci il təvəllüdlü Ülviyyə Qərib qızı Qədirlinin meyiti yaşadığı evin həyətində aşkar edilib.
Faktla bağlı rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırmalar aparılır.
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