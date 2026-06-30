DÇ-2026-da böyük sensasiya: Paraqvay “alman maşını”nı “sındırdı”

Almaniya DÇ-2026-da 1/16 finalda penaltilərlə Paraqvaya məğlub olub.

Day.Az İdman.Biz-ə istinadən bildirir ki, Paraqvay penaltilərdə 4:3 hesabı ilə qalib gəlib.

Paraqvay millisi 1/8 finalda Fransa - İsveç cütlüyünün qalibi ilə qarşılaşacaq. Almaniya isə turnirdə mübarizəni dayandırdı.

Qeyd edək ki, əsas vaxtda hesab 1:1 olub.