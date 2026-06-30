https://news.day.az/azerinews/1844919.html DÇ-2026-da böyük sensasiya: Paraqvay “alman maşını”nı “sındırdı” - VİDEO Almaniya DÇ-2026-da 1/16 finalda penaltilərlə Paraqvaya məğlub olub. Day.Az İdman.Biz-ə istinadən bildirir ki, Paraqvay penaltilərdə 4:3 hesabı ilə qalib gəlib. Paraqvay millisi 1/8 finalda Fransa - İsveç cütlüyünün qalibi ilə qarşılaşacaq. Almaniya isə turnirdə mübarizəni dayandırdı. Qeyd edək ki, əsas vaxtda hesab 1:1 olub.
DÇ-2026-da böyük sensasiya: Paraqvay “alman maşını”nı “sındırdı” - VİDEO
Almaniya DÇ-2026-da 1/16 finalda penaltilərlə Paraqvaya məğlub olub.
Day.Az İdman.Biz-ə istinadən bildirir ki, Paraqvay penaltilərdə 4:3 hesabı ilə qalib gəlib.
Paraqvay millisi 1/8 finalda Fransa - İsveç cütlüyünün qalibi ilə qarşılaşacaq. Almaniya isə turnirdə mübarizəni dayandırdı.
Qeyd edək ki, əsas vaxtda hesab 1:1 olub.
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