Bakıda keçirilən görüşlər QDTİB-in portfelinin genişlənməsinə töhfə verəcək - MÜSAHİBƏ
"Bakıdakı görüşlər QDTİB portfelinin genişlənməsinə töhfə verəcək".
Bu barədə Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankının (QDTİB) prezidenti Serhat Köksal Bankın Bakıda keçiriləcək İllik Yığıncağı və Biznes Forumundan əvvəl Trend-ə verdiyi eksklüziv müsahibədə bildirib.
"QDTİB Bakıda keçiriləcək qarşıdan gələn İllik Yığıncağın və Biznes Forumunun səhmdarlar, dövlət qurumları, biznes nümayəndələri və digər tərəfdaşlarla strateji dialoq üçün vacib platforma olacağını gözləyir. Rəsmi gündəliyə əlavə olaraq, görüşlər Bankın maraqlı tərəflərlə əlaqəsini gücləndirmək, rolunu və prioritetlərini daha aydın şəkildə çatdırmaq və Bankın iqtisadi artıma və regional əməkdaşlığa yönəlmiş regional inkişaf institutu kimi mövqeyini gücləndirmək üçün fürsət yaradacaq. Bakıdakı görüşlər həmçinin Bankın əsas strateji mesajlarını, o cümlədən davamlı artımın dəstəklənməsinin, regional əlaqələrin gücləndirilməsinin və üzv ölkələrdə daha şaxələndirilmiş iqtisadi bazanın yaradılmasının vacibliyini gücləndirməyə kömək edəcək", - deyə o bildirib.
Bankın prezidenti qeyd edib ki, əməliyyat baxımından o, görüşlərin Bankın layihə portfelinin Azərbaycanda və bütövlükdə regionda daha da inkişafına töhfə verəcəyini gözləyir.
"Biz dövlət və özəl sektor nümayəndələri ilə qarşılıqlı əlaqələrin gücləndirilməsində, prioritet sektorlarda investisiya cəlbedici layihələrin müəyyən edilməsində və iqtisadi şaxələndirməni, özəl sektorun inkişafını, nəqliyyat və iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsini və davamlı artımı təşviq edən təşəbbüslərin dəstəklənməsində xüsusi dəyər görürük. Bu mənada görüşlər yalnız strateji müzakirələr üçün platforma deyil, həm də zamanla dialoqun konkret maliyyələşdirmə imkanlarına çevrilməsinə kömək edəcək qarşılıqlı əlaqələrin genişləndirilməsi üçün praktik vasitə kimi xidmət etməlidir", - deyə o bildirib.
O, həmçinin əlavə edib ki, QDTİB hazırda maliyyə institutları, sənaye istehsalı, aqrobiznes, nəqliyyat, enerji və İKT daxil olmaqla bir sıra prioritet sektorlarda Azərbaycanda əhəmiyyətli dərəcədə perspektivli layihələr portfelinə malikdir.
Köksal bildirib ki, "biz həmçinin bir sıra dövlət-özəl tərəfdaşlıq layihələri üzərində fəal şəkildə işləyirik və müvafiq prosedurlar başa çatdıqdan sonra yaxın gələcəkdə onlardan bəzilərini elan etməyi planlaşdırırıq. Təcrübəmizə uyğun olaraq, QDTİB yeni maliyyələşdirmə müqavilələrini, kredit xətlərini və ya layihələrin təsdiqini yalnız rəsmi olaraq təsdiqləndikdən, imzalandıqdan (tətbiq olunduğu hallarda) və ictimaiyyətə açıqlanması üçün təsdiqləndikdən sonra elan edir. Azərbaycan Bank üçün vacib bazar olaraq qalır və biz mandatımıza və səhmdarlarımızın prioritetlərinə uyğun olaraq ölkədəki əməliyyatlarımızı genişləndirməyə davam etmək niyyətindəyik".
Enerji Səmərəliliyi üzrə Əməkdaşlıq
O, QDTİB-nin yaşıl keçid gündəliyi də daxil olmaqla, Azərbaycanın davamlı inkişaf prioritetlərini dəstəkləməyə sadiq olduğunu qeyd etdi.
"Bank hazırda bərpa olunan enerji sektorunda və QDTİB-nin maliyyələşdirilməsinin əlavə dəyər yarada biləcəyi əlaqəli sahələrdə imkanları fəal şəkildə araşdırır. Biz həmçinin elektrik şəbəkələrinin modernləşdirilməsi və rəqəmsallaşdırılması kimi sahələr də daxil olmaqla, Azərbaycanın enerji infrastrukturuna mümkün dəstəyi müzakirə edirik. Bunlar təkcə Azərbaycan üçün deyil, həm də bütün region üçün vacib prioritetlərdir, çünki ölkələr enerji sistemlərinin dayanıqlığını, səmərəliliyini və ekoloji cəhətdən təmizliyini artırmağa çalışırlar. Artıq bir neçə sahədə müzakirələr aparılır və müvafiq prosedurlar başa çatdıqdan və lazımi təsdiqlər alındıqdan sonra əlavə məlumatları vaxtında paylaşmağı səbirsizliklə gözləyirik", - deyə Köksal bildirib.
Orta Dəhliz Layihələri
QDTİB-nin prezidenti qeyd edib ki, Bankın nəqliyyat sektorunda layihələr portfeli var ki, bu da Azərbaycanın Avropa və Asiya arasında əsas nəqliyyat və logistika mərkəzi kimi rolunu gücləndirmək səyləri ilə sıx bağlıdır.
"Bu imkanlar təkcə Orta Dəhlizlə deyil, həm də Şimal-Cənub Dəhlizi və tarixi İpək Yolu marşrutları da daxil olmaqla daha geniş regional əlaqə ilə bağlıdır. Bu cür layihələrin miqyası və mürəkkəbliyi nəzərə alınmaqla, onların həyata keçirilməsi dövlət qurumları, layihə sponsorları, birgə maliyyələşdiricilər və digər maraqlı tərəflər də daxil olmaqla bir çox tərəf arasında sıx əlaqələndirmə tələb edir.
Köksal qeyd edib ki, QDTİB-nin rolu bu cür imkanları onların inkişaf təsirini, maliyyə dayanıqlığını, ətraf mühit və sosial standartlara uyğunluğunu və regional əməkdaşlıq üçün əhəmiyyətini nəzərə alaraq diqqətlə qiymətləndirməkdir.
O əlavə edib ki, Bank daxili prosedurları tamamladıqdan və bütün zəruri təsdiqləri aldıqdan sonra konkret layihələri elan edəcək.
KOB-lar üçün yeni kredit xətləri
QDTİB prezidenti qeyd edib ki, kiçik və orta biznesin(KOB) maliyyələşdirilməsi Bankın Azərbaycandakı əsas fəaliyyətlərindən biri olaraq qalır.
"Bank maliyyə vasitəçiləri vasitəsilə kredit xətləri təqdim edir və bu da tərəfdaş banklara müxtəlif iqtisadi sektorlardakı kiçik və orta bizneslərə (KOB) vəsait yönəltməyə imkan verir. Bu kredit xətlərinin ümumiyyətlə sektor məhdudiyyətləri yoxdur və kənd təsərrüfatı, sənaye istehsalı, emal, turizm, ticarət, xidmət, daşınmaz əmlak və digər sektorlardakı KOB-ları dəstəkləmək üçün istifadə edilə bilər. Xüsusi ayırma bazar tələbindən, borcalanların uyğunluğundan və tərəfdaş banklarımızın sektoral ixtisaslaşmasından asılıdır", - deyə o bildirib.
Köksal qeyd edib ki, Bank kommersiya banklarının yerli təcrübəsinə, regional mövcudluğuna, satış kanallarına və müştəri münasibətlərinə güvənir.
"Bu günə qədər Azərbaycandakı tərəfdaş banklarımız müxtəlif sektorlardan olan müəssisələrə maliyyə resurslarına çıxış təmin etmək və KOBİ-lərin maliyyələşdirilməsinin genişləndirilməsini asanlaşdırmaq üçün güclü qabiliyyət nümayiş etdiriblər", - deyə o əlavə edib.
Azərbaycandakı Tərəfdaş Bankların Siyahısının Genişləndirilməsi
O qeyd edib ki, Azərbaycandakı maliyyə institutları ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsi və dərinləşdirilməsi QDTİB-nin işinin daimi hissəsi olaraq qalır.
"Bank hazırda Azərbaycandakı yeni tərəfdaş bankla əməkdaşlıq çərçivəsində yeni maliyyə aləti hazırlayır. Bütün zəruri təsdiqlər tamamlandıqdan sonra 1-2 iyul tarixlərində Bakıda keçiriləcək QDTİB-nin İllik Görüşü və Biznes Forumunda əlavə məlumat paylaşmağı gözləyirik.
Bundan əlavə, ticarət maliyyələşdirilməsi və/və ya KOBİ-lərin maliyyələşdirilməsi üçün yeni maliyyələşdirmə təmin etmək məqsədilə mövcud tərəfdaş banklarla yanaşı, iki əlavə potensial yeni tərəfdaş bankla da müzakirələr aparırıq", - deyə Köksal bildirib.
Yerli Valyutada Maliyyə Alətləri
QDTİB-nin prezidenti qeyd edib ki, Bank yerli valyutada maliyyələşdirməyə və ya müvafiq hedcinq mexanizmlərinə çıxış üçün bir neçə variantı nəzərdən keçirir.
"Bu məsələ həm maliyyə institutları, həm də korporativ müştərilər tərəfindən yerli valyutada maliyyələşdirməyə artan tələbat fonunda getdikcə daha vacib hala gəlir. Yerli valyutada maliyyələşdirmə, gəliri əsasən milli valyutada olan borcalanların valyuta risklərini azaltmağa kömək edir. Bu sahədə imkanlarımızın gücləndirilməsi QDTİB-ə bazar şərtləri və Bankın daxili tələblərinin imkan verdiyi yerlərdə müştərilərə daha birbaşa yerli valyutada maliyyələşdirmə təmin etməyə imkan verəcək", - deyə o qeyd edib.
Köksal əlavə edib ki, hər hansı yeni struktur və ya maliyyə aləti iqtisadi cəhətdən əsaslı olmalı və QDTİB-nin maliyyə siyasətinə və təsdiq prosedurlarına uyğun olmalıdır.
Azərbaycan Milli Valyuta Maliyyələşdirmə Bazarına Qayıdış
QDTİB prezidenti qeyd edib ki, üzv ölkələrin milli valyutalarında alətlərin buraxılması Bank üçün strateji prioritetdir.
"Bu, eyni zamanda üç məqsədə çatır: daxili kapital bazarlarını inkişaf etdirmək, yerli valyutada kreditləşmə üçün təbii hedcinq mexanizmləri yaratmaq və regional bir qurum olaraq üzv ölkələrimizin iqtisadiyyatına sadiqliyimizi bir daha təsdiqləmək. Manatla ifadə olunan əvvəlki əməliyyatlarımız QDTİB-ə Azərbaycan bazarında mövcud olan azsaylı millətlərarası emitentlərdən biri olmağa imkan verdi və bu təcrübə həm investor marağı, həm də yerləşdirmələrin özlərinin icrası baxımından çox uğurlu oldu. Bu bazara qayıtmaq bizim üçün möhkəm prioritet olaraq qalır. Biz regionda yerli valyutada maliyyələşdirmə bazarlarında çox fəalıq. Azərbaycan potensial təşkilatçılar və investorlarla ən fəal şəkildə əlaqə saxladığımız bazarlardan biridir və ölkədəki mövcudluğumuzu nəzərə alsaq, gəlir üçün aydın strateji səbəblər var", - deyə o bildirib.
Köksal qeyd edib ki, konkret vaxt, həmişə olduğu kimi, bazar şərtlərindən, svop əməliyyatlarının iqtisadiyyatından və investor marağından asılı olacaq.
"Lakin makroiqtisadi fon əlverişli olaraq qalır: Azərbaycanın 2025-ci ildə real ÜDM artımı 7,5 faiz təşkil edib, ölkə büdcə profisitini qoruyub saxlayır və dövlət borcu səviyyəsi ÜDM-in 28 faizindən bir qədər aşağıdır. Azərbaycanın suveren reytinqi Baa3-dür və Moody's-dən müsbət proqnoz verilir. Bu şəraitdə beynəlxalq inkişaf bankları tərəfindən milli valyutada istiqrazların buraxılması güclü daxili tələbatı gözləyə bilər və biz manat bazarında mövcud iştirakımızı genişləndirməyi gözləyirik", - deyə o qeyd edib.
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