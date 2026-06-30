Bu günə olan valyuta məzənnələri

Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 29 iyun tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

Day.Az xəbər verir ki, AMB-nin məlumatına görə, ABŞ dollarının manata qarşı rəsmi məzənnəsi dəyişməz olaraq 1,7000 manat olub.

 

Avronun manata qarşı məzənnəsi 1,9362 manat, 1 türk lirəsi 0,0364 manat, 100 rus rublu isə 2,2078 manat olub.

Kod Məzənnə
USD 1,7
EUR 1,9362
AUD 1,1677
BYN 0,6095
AED 0,4628
KRW 0,1098
CZK 0,0799
CNY 0,2503
DKK 0,259
GEL 0,6436
HKD 0,2168
INR 0,018
GBP 2,249
SEK 0,1746
CHF 2,0994
ILS 0,5697
CAD 1,1941
KWD 5,4878
KZT 0,3506
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5463
MDL 0,0962
NOK 0,1709
UZS 0,0141
PKR 0,611
PLN 0,4514
RON 0,3694
RUB 2,2078
RSD 0,0165
SGD 1,3132
SAR 0,4527
xdr 2,3056
TRY 0,0364
TMT 0,4857
UAH 0,0379
JPY 1,0482
NZD 0,96