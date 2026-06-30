https://news.day.az/azerinews/1844970.html Fatimə Hüseynova faciəli şəkildə vəfat etdi Rusiyanın Ukraynanın Xarkov şəhərinə həyata keçirdiyi hava hücumu nəticəsində azərbaycanlı tələbə həlak olub. Day.Az-ın Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, Xarkov Tibb Universitetinin 6-cı kurs tələbəsi Fatimə Hüseynova raket zərbələri zamanı həyatını itirib.
Fatimə Hüseynova faciəli şəkildə vəfat etdi
Rusiyanın Ukraynanın Xarkov şəhərinə həyata keçirdiyi hava hücumu nəticəsində azərbaycanlı tələbə həlak olub.
Day.Az-ın Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, Xarkov Tibb Universitetinin 6-cı kurs tələbəsi Fatimə Hüseynova raket zərbələri zamanı həyatını itirib.
Qeyd edilib ki, son günlər Rusiya və Ukrayna arasında qarşılıqlı hava hücumlarının intensivliyi xeyli artıb.
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