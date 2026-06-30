Fatimə Hüseynova faciəli şəkildə vəfat etdi

Rusiyanın Ukraynanın Xarkov şəhərinə həyata keçirdiyi hava hücumu nəticəsində azərbaycanlı tələbə həlak olub.

Day.Az-ın Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, Xarkov Tibb Universitetinin 6-cı kurs tələbəsi Fatimə Hüseynova raket zərbələri zamanı həyatını itirib.

Qeyd edilib ki, son günlər Rusiya və Ukrayna arasında qarşılıqlı hava hücumlarının intensivliyi xeyli artıb.