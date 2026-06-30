Çayda ilişib qalan Çin avtomobilinin dadına "niva" çatdı - VİDEO
Sosial şəbəkələrdə yayılan maraqlı görüntülər izləyicilər arasında geniş müzakirələrə səbəb olub.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, kadrlarda Çin istehsalı olan krossover markalı avtomobilin dərinliyi az görünən çaydan keçməyə cəhd etdiyi əks olunub. Lakin sürücü çay yatağını keçə bilməyib və avtomobil suyun içində ilişərək hərəkətsiz qalıb.
Bir müddət çıxış yolu axtaran sürücünün köməyinə isə "Niva" markalı avtomobilin sürücüsü çatıb. O, dartıcı tros vasitəsilə krossoveri çay yatağından çıxararaq yolda qalmasının qarşısını alıb.
Hadisənin görüntüləri qısa zamanda sosial şəbəkələrdə geniş yayılıb. İzləyicilərin bir qismi "Niva"nın çətin yollardakı imkanlarını yüksək qiymətləndirərək sürücünün yardımsevər davranışını alqışlayıb. Digərləri isə krossoverlə çaydan keçə bilməməsi ilə bağlı müxtəlif rəylər yazıblar.
Qısa müddətdə viral olan video minlərlə baxış toplayıb və internet istifadəçiləri arasında geniş müzakirə mövzusuna çevrilib.
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