Yeni peşə təhsili ixtisasları yaradıldı

"Peşə təhsili üzrə ixtisasların Təsnifatı"nda dəyişiklik edilib, yeni ixtisaslar yaradılıb.

Day.Az xəbər verir ki, Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb.