https://news.day.az/azerinews/1845051.html Yeni peşə təhsili ixtisasları yaradıldı - Baş nazirdən qərar "Peşə təhsili üzrə ixtisasların Təsnifatı"nda dəyişiklik edilib, yeni ixtisaslar yaradılıb. Day.Az xəbər verir ki, Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb.
Yeni peşə təhsili ixtisasları yaradıldı - Baş nazirdən qərar
"Peşə təhsili üzrə ixtisasların Təsnifatı"nda dəyişiklik edilib, yeni ixtisaslar yaradılıb.
Day.Az xəbər verir ki, Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb.
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