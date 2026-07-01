Alkoqol çəkiyə necə təsir edir? – Diyetoloq əsas səbəbi açıqlayıb
Mütəxəssislərin fikrincə, spirtli içkilərdən sonra müşahidə olunan çəki artımının əsas səbəbi çox vaxt alkoqolun özü deyil, onun yaratdığı iştaha və həddindən artıq qida qəbuludur.
Day.Az xəbər verir ki, xüsusilə şəkər əlavə edilmiş kokteyllər, likörlər və digər şirin spirtli içkilər yüksək kalorili olduqları üçün çəki artımı riskini artırır.
Şəkərsiz quru şərablar və tünd spirtli içkilərdə isə əlavə şəkər miqdarı daha az olur.
Ekspertlər bildirirlər ki, etil spirti enerji mənbəyi olsa da, orqanizm onu fərqli şəkildə emal edir və yaranan enerji əsasən istilik istehsalına sərf olunur. Buna görə də alkoqolun özü birbaşa piy yığılmasının əsas səbəbi hesab edilmir. Bununla belə, spirtli içkilər qəbul edildikdən sonra özünənəzarət zəifləyir və insanlar adətən planlaşdırdıqlarından daha çox, xüsusilə yağlı və yüksək kalorili qidalar qəbul edirlər.
Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, ölçülü şəkildə qəbul edilən şəkərsiz spirtli içkilər, balanslı qidalanma ilə birlikdə istifadə olunarsa, bədən çəkisinə ciddi təsir göstərməyə bilər. Lakin müntəzəm şəkildə çoxlu alkoqol qəbulu və yüksək kalorili yeməklərlə müşayiət olunan ziyafətlər həm çəki artımına, həm də orqanizmdə maye toplanmasına səbəb ola bilər.
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