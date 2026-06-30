Bakıda evdən meyit tapıldı

Bakıda evdən meyit tapılıb.

Day.Az xəbər verir ki, hadisə Xəzər rayonu, Şüvəlan qəsəbəsində qeydə alınıb. 

Qəsəbə sakini, 1979-cu il təvəllüdlü Natiq Əliağa oğlu Rəhimovun üzərində zorakılıq əlamətləri görünməyən meyiti yaşadığı evdə aşkar edilib. 

Araşdırmalar rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.