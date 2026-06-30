https://news.day.az/azerinews/1845143.html Bakıda evdən meyit tapıldı Bakıda evdən meyit tapılıb. Day.Az xəbər verir ki, hadisə Xəzər rayonu, Şüvəlan qəsəbəsində qeydə alınıb. Qəsəbə sakini, 1979-cu il təvəllüdlü Natiq Əliağa oğlu Rəhimovun üzərində zorakılıq əlamətləri görünməyən meyiti yaşadığı evdə aşkar edilib. Araşdırmalar rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.
Bakıda evdən meyit tapıldı
Bakıda evdən meyit tapılıb.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə Xəzər rayonu, Şüvəlan qəsəbəsində qeydə alınıb.
Qəsəbə sakini, 1979-cu il təvəllüdlü Natiq Əliağa oğlu Rəhimovun üzərində zorakılıq əlamətləri görünməyən meyiti yaşadığı evdə aşkar edilib.
Araşdırmalar rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.
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