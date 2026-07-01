https://news.day.az/azerinews/1845174.html Elməddin Quliyev qətlə yetirildi Tovuzda qətl hadisəsi baş verib. Day.Az xəbər verir ki, hadisə rayonun Əyyublu kəndində qeydə alınıb. Tovuz Rayon Polis Şöbəsinə Bakı şəhər sakini, 32 yaşlı Elməddin Quliyevin kəsici-deşici alətlə xəsarət alması və yerləşdirildiyi xəstəxanada ölməsi barədə məlumat daxil olub.
Elməddin Quliyev qətlə yetirildi
Tovuzda qətl hadisəsi baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə rayonun Əyyublu kəndində qeydə alınıb.
Tovuz Rayon Polis Şöbəsinə Bakı şəhər sakini, 32 yaşlı Elməddin Quliyevin kəsici-deşici alətlə xəsarət alması və yerləşdirildiyi xəstəxanada ölməsi barədə məlumat daxil olub.
Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlər nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Tovuz rayon sakini, 29 yaşlı Asəf Rüstəmov saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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