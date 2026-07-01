"BakıKart" bahalaşdı - Bu qiymətə OLDU
Bu gündən etibarən "BakıKart" kartlarının satış qiyməti 2 manatdan 3 manata qaldırılıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "BakıKart" rəsmi sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.
Bildirilib ki, "BakıKart" kartları 2015-ci ildən etibarən sərnişinlərin istifadəsinə təqdim olunub.
"Bu müddət ərzində kartın satış qiymətində dəyişiklik edilməyib. Kart istehsalı, texniki xidmət, logistika və infrastruktur xərclərində baş verən artımlar nəzərə alınaraq qiymətə yenidən baxılıb", - deyə məlumatda vurğulanıb.
Əlavə edilib ki, bu dövr ərzində sərnişinlər üçün NFC, QR və bank kartları ilə ödəniş imkanları istifadəyə verilib, rəqəmsal xidmətlər daha da genişləndirilib.
Qeyd edilib ki, dəyişiklik yalnız yeni əldə edilən "BakıKart" kartlarının satış qiymətinə aiddir. Kart balanslarında da hər hansı dəyişiklik edilməyəcək.
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