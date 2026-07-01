https://news.day.az/azerinews/1845228.html Lerikdə 5 tondan artıq xaş-xaş kolu məhv edilib Lerik Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri "Xaş-xaş-2026" şərti adlı kompleks tədbirlər nəticəsində Orand kəndi ərazisində yabanı halda bitən narkotik tərkibli bitkilər aşkar edilib. Day.Az-ın məlumatına görə, ümumi çəkisi 5200 kiloqram olan 18700 ədəd xaş-xaş kolu məhv edilib.
Lerikdə 5 tondan artıq xaş-xaş kolu məhv edilib
Lerik Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri "Xaş-xaş-2026" şərti adlı kompleks tədbirlər nəticəsində Orand kəndi ərazisində yabanı halda bitən narkotik tərkibli bitkilər aşkar edilib.
Day.Az-ın məlumatına görə, ümumi çəkisi 5200 kiloqram olan 18700 ədəd xaş-xaş kolu məhv edilib.
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