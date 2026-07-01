https://news.day.az/azerinews/1845241.html Mbappe Messini keçdi DÇ-2026-da bombardirlik yarışında Fransa millisinin hücumçusu Kilian Mbappe liderliyə yüksəlib. Day.Az qol.az-a istinadla xəbər verir ki, o, hesabında 6 qol və 2 assistlə FİFA-nın "Golden Boot" (Qızıl buts) siyahısına başçılıq edir.
Mbappe Messini keçdi
DÇ-2026-da bombardirlik yarışında Fransa millisinin hücumçusu Kilian Mbappe liderliyə yüksəlib.
Day.Az qol.az-a istinadla xəbər verir ki, o, hesabında 6 qol və 2 assistlə FİFA-nın "Golden Boot" (Qızıl buts) siyahısına başçılıq edir.
Eyni sayda - 6 qola malik Argentina millisinin kapitanı Lionel Messi isə qol ötürməsi olmadığı üçün 2-ci pillədə qərarlaşıb. İlk "3-lüy"ü 5 qolla Norveç yığmasının hücumçusu Erlinq Holann tamamlayır.
1. Kilian Mbappe (Fransa) - 6 qol, 2 assist
2. Lionel Messi (Argentina) - 6 qol
3. Erlinq Holann (Norveç) - 5 qol
4. Usman Dembele (Fransa) - 4 qol, 2 assist
5. Vinisius Junior (Braziliya) - 4 qol, 1 assist
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