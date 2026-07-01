Şengen zonasına giriş yoxlamaları yumşaldıla bilər
Avropa Beynəlxalq Hava Limanları Şurası (ACI Europe) Avropa Komissiyasının sədri Ursula fon der Lyayenə sərnişin axınının pik dövrlərində hava limanlarında biometrik rəqəmsal nəzarət sisteminin müvəqqəti dayandırılması xahişi ilə müraciət edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Financial Times" (FT) qəzeti məlumat yayıb.
Bildirilir ki, bu xahiş yeniliyin tətbiqindən sonra pasport nəzarəti məntəqələrində yaranan uzunmüddətli növbələrlə bağlıdır. Müraciətin müəllifləri hesab edirlər ki, yay turizm mövsümünün qızğın çağında yoxlamalar sərhəddə növbələrin əhəmiyyətli dərəcədə artmasına və reyslərin gecikməsinə səbəb ola bilər. Onlar təklif ediblər ki, sərnişin axını sərhəd infrastrukturunun buraxılış qabiliyyətini aşdığı halda iyul və avqust aylarında hava limanlarında yoxlamaların tamamilə dayandırılmasına icazə verilsin.
Mütəxəssislərin məlumatına görə, bir sıra hava limanlarında sərnişinlər artıq saatlarla davam edən növbələrlə üzləşirlər, bəzi təyyarələr isə boş yerlərlə uçmağa məcbur olurlar, çünki sərnişinlərin bir hissəsi sərhəd nəzarətindən keçməyə vaxt tapmır.
Qeyd edək ki, yeni tətbiq olunan "Schengen Entry/Exit System" (EES) sistemi Aİ-yə üzv olmayan ölkələrin vətəndaşlarından barmaq izlərinin və fotoşəkillərin qeydə alınmasını tələb edir. Sistemin Avropa hava limanlarında tətbiqi apreldə başa çatıb. /"Qafqazinfo"
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