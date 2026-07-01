https://news.day.az/azerinews/1845272.html MEDİA müsabiqəsinin nəticələri açıqlandı – Qaliblərin SİYAHISI Onlayn media subyektlərinə dəstək layihəsi çərçivəsində elan edilmiş müsabiqənin nəticələri açıqlanıb. Bu barədə Day.Az-a MEDİA-dan məlumat verilib.
MEDİA müsabiqəsinin nəticələri açıqlandı – Qaliblərin SİYAHISI
Onlayn media subyektlərinə dəstək layihəsi çərçivəsində elan edilmiş müsabiqənin nəticələri açıqlanıb.
Bu barədə Day.Az-a MEDİA-dan məlumat verilib.
Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyi tərəfindən onlayn media subyektlərinin (veb-saytların) inkişafı, iqtisadi müstəqilliyinin gücləndirilməsi, fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, habelə dövlət və cəmiyyət üçün əhəmiyyət kəsb edən layihələrin həyata keçirilməsi məqsədilə təşkil edilən müsabiqənin nəticələri MEDİA-nın saytına yerləşdirilib.
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