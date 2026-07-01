Çap mediası subyektlərinə dəstək müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb

Çap mediası subyektlərinə dəstək layihəsi çərçivəsində elan edilmiş müsabiqənin nəticələri açıqlanıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Medianın İnkişafı Agentliyi (MEDİA) məlumat yayıb.

Belə ki, müsabiqədə 16 ictimai-siyasi qəzet qalib olub.