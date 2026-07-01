https://news.day.az/azerinews/1845284.html Çap mediası subyektlərinə dəstək müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb - FOTO Çap mediası subyektlərinə dəstək layihəsi çərçivəsində elan edilmiş müsabiqənin nəticələri açıqlanıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Medianın İnkişafı Agentliyi (MEDİA) məlumat yayıb. Belə ki, müsabiqədə 16 ictimai-siyasi qəzet qalib olub.
Çap mediası subyektlərinə dəstək müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb - FOTO
Çap mediası subyektlərinə dəstək layihəsi çərçivəsində elan edilmiş müsabiqənin nəticələri açıqlanıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Medianın İnkişafı Agentliyi (MEDİA) məlumat yayıb.
Belə ki, müsabiqədə 16 ictimai-siyasi qəzet qalib olub.
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