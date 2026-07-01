https://news.day.az/azerinews/1845287.html “Fərdi jurnalist müsabiqəsi”nin nəticələri AÇIQLANIB - FOTO Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyi (MEDİA) tərəfindən mayın 13-də elan edilmiş "Fərdi jurnalist müsabiqəsi"nin nəticələri açıqlanıb.
“Fərdi jurnalist müsabiqəsi”nin nəticələri AÇIQLANIB - FOTO
Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyi (MEDİA) tərəfindən mayın 13-də elan edilmiş "Fərdi jurnalist müsabiqəsi"nin nəticələri açıqlanıb.
Day.Az xəbər verir ki, müsabiqədə "Ən yaxşı reportaj", "Ən yaxşı ictimai-siyasi təhlil", "Ən yaxşı sosial-iqtisadi təhlil", "Ən yaxşı müsahibə", "Ən yaxşı mədəniyyət materialı", "Ən yaxşı köşə yazısı", "Ən yaxşı jurnalist araşdırması", "Ən yaxşı oçerk", "Ən yaxşı ictimai-siyasi reportaj", "Ən yaxşı sosial-iqtisadi reportaj" və "Ən yaxşı tematik (idman, mədəniyyət və s.) reportaj" nominasiyaları üzrə qaliblər müəyyənləşib.
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