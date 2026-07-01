https://news.day.az/azerinews/1845301.html Veyp çəkən 14 yaşlı yeniyetmə reanimasiyaya yerləşdirilib Buryatiyada 14 yaşlı məktəbli veyp istifadə etdikdən sonra qıcolma keçirib, ağzından qan qarışıqlı köpük gəldiyi üçün təcili reanimasiyaya yerləşdirilib. Day.Az xəbər verir ki, həkimlər vaxtında müdaxilə edilməsəydi, onda insult riski yarana biləcəyini bildiriblər.
Veyp çəkən 14 yaşlı yeniyetmə reanimasiyaya yerləşdirilib
Buryatiyada 14 yaşlı məktəbli veyp istifadə etdikdən sonra qıcolma keçirib, ağzından qan qarışıqlı köpük gəldiyi üçün təcili reanimasiyaya yerləşdirilib.
Day.Az xəbər verir ki, həkimlər vaxtında müdaxilə edilməsəydi, onda insult riski yarana biləcəyini bildiriblər.
Müayinələr nəticəsində insult istisna olunub və yeniyetmənin vəziyyətinin nikotinin toksik təsirindən qaynaqlandığı müəyyən edilib. Hazırda onun vəziyyəti stabildir.
Həkimlər xəbərdarlıq edirlər ki, veyp xüsusilə yeniyetmələr üçün təhlükəlidir və ağır zəhərlənmə, tənəffüs pozğunluğu, hətta həyati risk yarada bilər.
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