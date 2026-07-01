https://news.day.az/azerinews/1845307.html Yuxusuzluğun səbəbi NƏDİR? - VİDEO Yuxusuzluq təkcə yayda deyil, ilboyu bir çox insanın yaşadığı ciddi problemdir.Stress, psixoloji gərginlik və nizamsız həyat tərzi melatonin hormonunun ifrazını pozaraq yuxuya getməyi çətinləşdirir. Day.Az ATV-yə istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislər yuxu zamanı beyinin yaddaşı möhkəmləndirdiyini və orqanizmi bərpa etdiyini bildirirlər.
Yuxusuzluğun səbəbi NƏDİR? - VİDEO
Yuxusuzluq təkcə yayda deyil, ilboyu bir çox insanın yaşadığı ciddi problemdir.Stress, psixoloji gərginlik və nizamsız həyat tərzi melatonin hormonunun ifrazını pozaraq yuxuya getməyi çətinləşdirir.
Day.Az ATV-yə istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislər yuxu zamanı beyinin yaddaşı möhkəmləndirdiyini və orqanizmi bərpa etdiyini bildirirlər.
Uzunmüddətli yuxusuzluq isə diqqət zəifliyi, ürək-damar və digər ciddi sağlamlıq problemlərinə yol aça bilər.
Həkimlər sağlam yuxu üçün sabit rejim, düzgün qidalanma və elektron cihazlardan uzaq durmağı tövsiyə edirlər. Problem davam edərsə, mütləq mütəxəssisə müraciət olunmalıdır.
Ətraflı videomaterialda:
Nəsimi Ələsgərli
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