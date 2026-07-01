Rusiya istehsalı “Baltika” yenidən Azərbaycanda - FOTO
"Baltika" pivə istehlakı mədəniyyətini yalnız Rusiyada deyil, məhsullarını ixrac etdiyi ölkələrdə də inkişaf etdirir. İyunun 24-də şirkət Bakıda pivənin düzgün təqdimatı və müxtəlif yeməklərlə uyğunlaşdırılması mövzusuna həsr olunmuş xüsusi qastronomik tədbir təşkil edib.
Rusiyanın pivə istehsalı sahəsinin liderlərindən biri olan "Baltika" pivə istehlakı mədəniyyətinin formalaşdırılmasına, o cümlədən pivənin müxtəlif yeməklərlə düzgün uyğunlaşdırılması sənətinin inkişafına xüsusi önəm verir. Tədbir iştirakçıları "Baltika" şirkətinin, o cümlədən alkoqolsuz məhsullarının xüsusiyyətləri ilə yaxından tanış olmaq, həmçinin zərif qəlyanaltılar, ət yeməkləri və desertlərlə birlikdə pivənin yeni dad çalarlarını kəşf etmək imkanı əldə ediblər.
"Pivə zəngin tarixə və yüksək qastronomik potensiala malik içkidir. "Baltika"nın 35 illik fəaliyyəti ərzində biz pivə istehsalı sahəsində böyük təcrübə toplamışıq və inanırıq ki, pivənin məsuliyyətli və ölçülü istehlakı insanların dad təəssüratlarını zənginləşdirə və tanış məhsullara yeni çalarlar qata bilər. Bakıda yaşayan insanlara yeni qastronomik üfüqlər açmaq imkanı qazandığımız üçün çox məmnunuq", - deyə "Baltika" Pivə Şirkətinin İnkişaf və Effektivlik üzrə direktoru Vitali Şayxutdinov bildirib.
Tədbirin xüsusi atmosferini yaratmaq məqsədilə restoranın dəbdəbəli interyeri xüsusi dekor elementləri ilə tamamlanıb, gecənin ümumi ovqatını isə Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrının solisti Nərmin Əliyevanın çıxışı daha da zənginləşdirib. Tədbirdə restoran sahibləri və satış kanallarının nümayəndələri, tanınmış bloggerlər və KİV nümayəndələri, Azerish LTD və "Baltika" Pivə Şirkətinin əməkdaşları, həmçinin Rusiya Federasiyasının Azərbaycandakı Səfirliyinin nümayəndələri iştirak ediblər.
"Baltika" Azərbaycanda məhsul çeşidini genişləndirməyə hazırdır. Hazırda şirkət ölkəyə "Baltika" pivə xəttini, həmçinin "Kuler", Blanche Bière və Old Bobby brendlərini ixrac edir. 2024-cü ildən etibarən Rusiyada istehsal olunan "Baltika" Pivə Şirkətinin məhsulları rəsmi olaraq Azərbaycana tədarük edilir. Azerish LTD isə brendin ölkədə rəsmi idxalçısı və distribütoru olaraq onun bazardakı mövqeyinin gücləndirilməsi və pivə istehlakı mədəniyyətinin inkişafı istiqamətində fəal fəaliyyət göstərir.
"Baltika" Pivə Şirkəti Rusiyanın aparıcı istehlak malları istehsalçılarından biridir. Şirkətin məhsul portfelinə 50-dən çox brend ("Baltika", "Nevskoe", "Arsenalnoye", "Yarpivo", "Don" və s.), həmçinin "Xrustalnaya" içməli suyu daxildir. Şirkət 8 pivə zavodu və 2 səməni istehsalı müəssisəsini idarə edir, pivəlik arpa yetişdirilməsi üzrə öz aqrar proqramını və mayaotu becərilməsi layihəsini həyata keçirir. Dünya səviyyəli keyfiyyəti sayəsində şirkətin brendləri peşəkar və istehlakçı müsabiqələrində 700-dən çox Rusiya və beynəlxalq mükafata layiq görülüb.
Azerish LTD 2024-cü ildən etibarən Azərbaycanda "Baltika" Pivə Şirkətinin məhsullarının rəsmi idxalçısı və distribütorudur. Şirkət ölkə bazarında brendlərin inkişafı istiqamətində fəaliyyət göstərir, aparıcı pərakəndə satış şəbəkələri və HoReCa sektoru ilə əməkdaşlıq edir, həmçinin pivə istehlakı mədəniyyətinin inkişafına yönəlmiş layihələri həyata keçirir.
[email protected], www.baltika.ru
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