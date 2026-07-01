825 nəfərin Azərbaycandan çıxışına qadağa qoyulub

Ötən ay 825 nəfərin Azərbaycandan çıxışına qadağa qoyulub.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətinin iyun ayındakı icmalında məlumat verilib.

Bildirilib ki, cinayətkarlığa qarşı mübarizə tədbirləri nəticəsində hüquq-mühafizə оrqanları tərəfindən axtarışda оlan 330 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti оrqanlara təhvil vеrilib.

Sözügedən dövrdə girişi qadağan olan 32 nəfərin isə ölkəyə daxil olmasının qarşısı alınıb.