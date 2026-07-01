https://news.day.az/azerinews/1845324.html 825 nəfərin Azərbaycandan çıxışına qadağa qoyulub Ötən ay 825 nəfərin Azərbaycandan çıxışına qadağa qoyulub. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətinin iyun ayındakı icmalında məlumat verilib. Bildirilib ki, cinayətkarlığa qarşı mübarizə tədbirləri nəticəsində hüquq-mühafizə оrqanları tərəfindən axtarışda оlan 330 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti оrqanlara təhvil vеrilib.
825 nəfərin Azərbaycandan çıxışına qadağa qoyulub
Ötən ay 825 nəfərin Azərbaycandan çıxışına qadağa qoyulub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətinin iyun ayındakı icmalında məlumat verilib.
Bildirilib ki, cinayətkarlığa qarşı mübarizə tədbirləri nəticəsində hüquq-mühafizə оrqanları tərəfindən axtarışda оlan 330 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti оrqanlara təhvil vеrilib.
Sözügedən dövrdə girişi qadağan olan 32 nəfərin isə ölkəyə daxil olmasının qarşısı alınıb.
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