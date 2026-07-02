Mütəxəssis buzlu içkilərlə bağlı gigiyena xəbərdarlığı edib
Rusiyalı mütəxəssis Asiyat Abdullayeva bildirib ki, buz hazırlanarkən gigiyena qaydalarına əməl olunmadıqda, buzlu içkilər bağırsaq infeksiyalarının yayılmasına səbəb ola bilər.
Day.Az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, qaynadılmamış kran suyundan istifadə, buz generatoru və qəliblərin təmiz saxlanılmaması, eləcə də yuyulmamış əllərlə işlənilməsi əsas risk amilləridir.
Mütəxəssis qeyd edib ki, buz yalnız butulkalanmış və ya əvvəlcədən qaynadılmış sudan hazırlanmalı, hermetik qabda saxlanılmalı və çiy ət, balıq kimi məhsullardan uzaq tutulmalıdır. Bu qaydalara əməl edilməsi qida təhlükəsizliyi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Asiyat Abdullayeva vurğulayıb ki, bulanıq görünən, yad qoxulu və ya qeyri-bərabər quruluşa malik buzun istifadəsindən çəkinmək lazımdır. Onun sözlərinə görə, təhlükəsiz buz adətən şəffaf və təmiz görünüşə malik olur.
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