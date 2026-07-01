https://news.day.az/azerinews/1845372.html Prezident İlham Əliyev: Bu gün biz Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında çox fəal dialoqun şahidiyik Bu gün biz Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında çox fəal, dinamik dialoqun şahidiyik. AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula Fon der Lyayenlə mətbuata bəyanatında söyləyib.
Prezident İlham Əliyev: Bu gün biz Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında çox fəal dialoqun şahidiyik
Bu gün biz Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında çox fəal, dinamik dialoqun şahidiyik.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula Fon der Lyayenlə mətbuata bəyanatında söyləyib.
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