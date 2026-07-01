https://news.day.az/azerinews/1845381.html Prezident İlham Əliyev: Enerji təhlükəsizliyi bu gün hər bir ölkə üçün milli maraq məsələsidir Enerji təhlükəsizliyi bu gün hər bir ölkə üçün milli maraq məsələsidir. AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu sözləri Prezident İlham Əliyev Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula Fon der Lyayenlə mətbuata bəyanatında deyib.
Prezident İlham Əliyev: Enerji təhlükəsizliyi bu gün hər bir ölkə üçün milli maraq məsələsidir
Enerji təhlükəsizliyi bu gün hər bir ölkə üçün milli maraq məsələsidir.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu sözləri Prezident İlham Əliyev Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula Fon der Lyayenlə mətbuata bəyanatında deyib.
Dövlətimizin başçısı, həmçinin qeyd edib: "Azərbaycan bir çox siyasi, diplomatik səylər göstərmişdir və maliyyə yatırımları etmişdir ki, müvafiq infrastruktur yaradılsın və bizim neft-qaz resurslarımız Avropaya yönlənsin. Cənub Qaz Dəhlizi bizim birgə fəaliyyətimizin nəticəsidir".
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