https://news.day.az/azerinews/1845390.html Azərbaycan Avropa İttifaqı üçün etibarlı tərəfdaş olduğunu sübut edib - Ursula Fon der Lyayen Enerji sahəsi əlbəttə ki, bizim tərəfdaşlığın ən vacib sütunlarından biridir. AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula Fon der Lyayen Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə mətbuata bəyanatında deyib. O bildirib: "Son dövrdə Azərbaycan Avropa İttifaqı üçün etibarlı tərəfdaş olduğunu sübut edib".
Azərbaycan Avropa İttifaqı üçün etibarlı tərəfdaş olduğunu sübut edib - Ursula Fon der Lyayen
Enerji sahəsi əlbəttə ki, bizim tərəfdaşlığın ən vacib sütunlarından biridir.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula Fon der Lyayen Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə mətbuata bəyanatında deyib.
O bildirib: "Son dövrdə Azərbaycan Avropa İttifaqı üçün etibarlı tərəfdaş olduğunu sübut edib".
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