Prezident İlham Əliyev regionda sülh və əməkdaşlığın təşviqində şəxsi liderlik nümayiş etdirib

Prezident İlham Əliyev regionda sülh və əməkdaşlığın təşviqində şəxsi liderlik nümayiş etdirib.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bunu Avropa Komissiyasının sədri Ursula fon der Lyayen Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə mətbuata birgə bəyanatı zamanı deyib.

"Ermənistanla tarixi sülh sazişinin paraflanması münasibətilə sizi təbrik etmək istəyirəm. Siz regionda sülh və əməkdaşlığın təşviqində şəxsi liderlik nümayiş etdirmisiniz və bu, sabitlik, etimad və qarşılıqlı rifah üçün yeni imkanlar yaradır", - deyə Avropa Komissiyasının sədri bildirib.