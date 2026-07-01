https://news.day.az/azerinews/1845400.html Avropa Komissiyasının Prezidenti Cənubi Qafqazda sülhün dəstəklənməsi üçün 20 milyon avroluq proqram elan edib Avropa Komissiyası Cənubi Qafqazda sülhün dəstəklənməsi üçün 20 milyon avroluq yeni proqram elan edib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu barədə Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula fon der Lyayen Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə mətbuata birgə bəyanatı zamanı bildirib.
Avropa Komissiyasının Prezidenti Cənubi Qafqazda sülhün dəstəklənməsi üçün 20 milyon avroluq proqram elan edib
Avropa Komissiyası Cənubi Qafqazda sülhün dəstəklənməsi üçün 20 milyon avroluq yeni proqram elan edib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu barədə Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula fon der Lyayen Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə mətbuata birgə bəyanatı zamanı bildirib.
"İkinci elanım 20 milyon avro həcmində yeni sülhə dəstək proqramı ilə bağlıdır. Birlikdə sülhün regionda möhkəmlənməsinə kömək etmək, sülhün üstünlüklərini insanların gündəlik həyatında görünən və hiss olunan etmək istəyirik", - deyə o bildirib.
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