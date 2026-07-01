https://news.day.az/azerinews/1845414.html Harri Keyn DÇ-2026-da növbəti sensasiyaya imkan vermədi - VİDEO Konqo DR - İngiltərə matçı başa çatıb. Day.Az İdman.Biz-ə istinadən bildirir ki, İngiltərə Harri Keynin dublu ilə geridönüş edərək afrikalıları məğlub edib - 2:1. 1/8 finalda İngiltərə Meksika millisi ilə üz-üzə gələcək.
Harri Keyn DÇ-2026-da növbəti sensasiyaya imkan vermədi - VİDEO
Konqo DR - İngiltərə matçı başa çatıb.
Day.Az İdman.Biz-ə istinadən bildirir ki, İngiltərə Harri Keynin dublu ilə geridönüş edərək afrikalıları məğlub edib - 2:1.
1/8 finalda İngiltərə Meksika millisi ilə üz-üzə gələcək.
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