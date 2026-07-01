Harri Keyn DÇ-2026-da növbəti sensasiyaya imkan vermədi

Konqo DR - İngiltərə matçı başa çatıb.

Day.Az İdman.Biz-ə istinadən bildirir ki, İngiltərə Harri Keynin dublu ilə geridönüş edərək afrikalıları məğlub edib - 2:1.

1/8 finalda İngiltərə Meksika millisi ilə üz-üzə gələcək.