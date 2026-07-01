Prezident İlham Əliyevlə Ursula fon der Lyayenin səmimi söhbəti

Prezident İlham Əliyev və Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula fon der Lyayen bu gün keçirilən görüş zamanı səmimi söhbət ediblər.

Day.Az həmin anların əks olunduğu görüntüləri təqdim edir: