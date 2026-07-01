https://news.day.az/azerinews/1845417.html Prezident İlham Əliyevlə Ursula fon der Lyayenin səmimi söhbəti - VİDEO Prezident İlham Əliyev və Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula fon der Lyayen bu gün keçirilən görüş zamanı səmimi söhbət ediblər. Day.Az həmin anların əks olunduğu görüntüləri təqdim edir:
Prezident İlham Əliyevlə Ursula fon der Lyayenin səmimi söhbəti - VİDEO
Prezident İlham Əliyev və Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula fon der Lyayen bu gün keçirilən görüş zamanı səmimi söhbət ediblər.
Day.Az həmin anların əks olunduğu görüntüləri təqdim edir:
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