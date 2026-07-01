Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Avropa Komissiyasının Prezidenti ilə görüşdən görüntülər paylaşılıb

Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında dövlət başçısının Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula fon der Lyayen ilə görüşünü əks etdirən görüntülər paylaşılıb.

Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir: 

"Biz Avropa Komissiyası ilə əməkdaşlığımıza böyük önəm veririk. Avropa İttifaqı Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşıdır".