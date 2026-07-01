https://news.day.az/azerinews/1845423.html Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Avropa Komissiyasının Prezidenti ilə görüşdən görüntülər paylaşılıb - VİDEO Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında dövlət başçısının Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula fon der Lyayen ilə görüşünü əks etdirən görüntülər paylaşılıb. Day.Az paylaşımı təqdim edir:
Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Avropa Komissiyasının Prezidenti ilə görüşdən görüntülər paylaşılıb - VİDEO
Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında dövlət başçısının Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula fon der Lyayen ilə görüşünü əks etdirən görüntülər paylaşılıb.
Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"Biz Avropa Komissiyası ilə əməkdaşlığımıza böyük önəm veririk. Avropa İttifaqı Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşıdır".
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