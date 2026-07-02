Bakıda baş verən davada bir nəfər bıçaqlanıb

Bakının Nəsimi rayonunda baş verən dava zamanı bir nəfər bıçaqlanıb.

Day.Az xəbər verir ki, hadisə 4-cü mikrorayon ərazisində, Mircəlal Paşayev küçəsində qeydə alınıb.

Məlumata görə, 1991-ci il təvəllüdlü Ramin Saday oğlu Həsənov əlbəyaxa dava zamanı bıçaq xəsarətləri alıb.

Yaralı ağır vəziyyətdə Kliniki Tibbi Mərkəzə çatdırılıb. Ona zəruri tibbi yardım göstərilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.