https://news.day.az/azerinews/1845451.html Bakıda baş verən davada bir nəfər bıçaqlanıb - Vəziyyəti ağırdır Bakının Nəsimi rayonunda baş verən dava zamanı bir nəfər bıçaqlanıb. Day.Az xəbər verir ki, hadisə 4-cü mikrorayon ərazisində, Mircəlal Paşayev küçəsində qeydə alınıb. Məlumata görə, 1991-ci il təvəllüdlü Ramin Saday oğlu Həsənov əlbəyaxa dava zamanı bıçaq xəsarətləri alıb. Yaralı ağır vəziyyətdə Kliniki Tibbi Mərkəzə çatdırılıb.
Bakıda baş verən davada bir nəfər bıçaqlanıb - Vəziyyəti ağırdır
Bakının Nəsimi rayonunda baş verən dava zamanı bir nəfər bıçaqlanıb.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə 4-cü mikrorayon ərazisində, Mircəlal Paşayev küçəsində qeydə alınıb.
Məlumata görə, 1991-ci il təvəllüdlü Ramin Saday oğlu Həsənov əlbəyaxa dava zamanı bıçaq xəsarətləri alıb.
Yaralı ağır vəziyyətdə Kliniki Tibbi Mərkəzə çatdırılıb. Ona zəruri tibbi yardım göstərilir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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