https://news.day.az/azerinews/1845452.html Qardaş ölkədə bir gündə 20 zəlzələ Çərşənbə günü Türkiyənin müxtəlif bölgələrində bir sıra zəlzələlər qeydə alınıb. Day.Az axar.az-a istinadən bildirir ki, Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzinin məlumatlarına görə, ən güclü zəlzələ 3,6 bal gücündə olub. Onun episentri Van şəhərindən təxminən 55 km cənub-qərbdə yerləşib.
Qardaş ölkədə bir gündə 20 zəlzələ
Çərşənbə günü Türkiyənin müxtəlif bölgələrində bir sıra zəlzələlər qeydə alınıb.
Day.Az axar.az-a istinadən bildirir ki, Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzinin məlumatlarına görə, ən güclü zəlzələ 3,6 bal gücündə olub. Onun episentri Van şəhərindən təxminən 55 km cənub-qərbdə yerləşib.
Gün boyu isə Türkiyənin müxtəlif bölgələrində 20-dən çox zəlzələ baş verib. Qalan zəlzələlərin maqnitudası 2,8-i keçməyib.
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