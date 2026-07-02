Qardaş ölkədə bir gündə 20 zəlzələ

Çərşənbə günü Türkiyənin müxtəlif bölgələrində bir sıra zəlzələlər qeydə alınıb.

Day.Az axar.az-a istinadən bildirir ki,  Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzinin məlumatlarına görə, ən güclü zəlzələ 3,6 bal gücündə olub. Onun episentri Van şəhərindən təxminən 55 km cənub-qərbdə yerləşib.

Gün boyu isə Türkiyənin müxtəlif bölgələrində 20-dən çox zəlzələ baş verib. Qalan zəlzələlərin maqnitudası 2,8-i keçməyib.