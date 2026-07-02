https://news.day.az/azerinews/1845470.html İyulun 12-də qəbul imtahanı verəcək abituriyentlərin nəzərinə! İyulun 12-də I və IV ixtisas qrupları üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanı keçiriləcək. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) məlumat yayıb. İyulun 12-də III ixtisas qrupuna aid DT və TC altqruplarının hər ikisini seçənlər üçün coğrafiya fənni üzrə əlavə imtahan da keçiriləcək.
İyulun 12-də qəbul imtahanı verəcək abituriyentlərin nəzərinə!
İyulun 12-də I və IV ixtisas qrupları üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanı keçiriləcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) məlumat yayıb.
İyulun 12-də III ixtisas qrupuna aid DT və TC altqruplarının hər ikisini seçənlər üçün coğrafiya fənni üzrə əlavə imtahan da keçiriləcək.
Qeyd olunub ki, imtahanda iştirak edəcək abituriyentlər buraxılış vərəqəsini çap edə bilərlər.
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