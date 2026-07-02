Poçtda 29 yaşlı gənc bıçaqlandı

Gəncədə 29 yaşlı şəxs bıçaqlanıb.

Day.Az xəbər verir ki, hadisə şəhərin Poçt qəsəbəsində qeydə alınıb.

1997-ci il təvəllüdlü Aleksandr Konalinko bıçaq yarası ilə Gəncədə yerləşən xəstəxanaların birinə yerləşdirilib. Ona ilkin tibbi yardım göstərilib.

Hadisənin hansı şəraitdə və kim tərəfindən törədilməsi ilə bağlı araşdırma aparılır./"Qafqazinfo" 