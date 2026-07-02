Sehrli gücləri ilə narkotiki yox edə bilməyən sehrbaz

İstanbulun Bahçelievler rayonunda narkotik satışı ilə bağlı keçirilən əməliyyat zamanı televiziya yarışmasındakı sehrbazlıq çıxışı ilə tanınan Yaser Koçak saxlanılıb.

Day.Az Türkiyə KİV-ə istinadən xəbər verir ki, polis texniki və fiziki müşahidədən sonra mənzildə narkotik satıldığını müəyyən edib.

Əməliyyat zamanı evdə sehrbazlıq ləvazimatları, pişik qumunda gizlədilmiş 619 qram narkotik maddə və 2 ədəd həssas tərəzi aşkarlanaraq götürülüb.

Yaser Koçak polis idarəsindəki prosedurlardan sonra məhkəməyə çıxarılıb və hakim qərarı ilə narkotik vasitələrin satışı ittihamı üzrə barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.