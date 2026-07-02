https://news.day.az/azerinews/1845540.html Elektrik dirəyinin kəsilməsi yanğına səbəb oldu: Əkin sahələri külə döndü Türkiyənin Silivri rayonunda istifadəsiz elektrik dirəyinin kəsilməsi zamanı yaranan qığılcımlar yanğına səbəb olub. Güclü küləyin təsiri ilə alovlar qısa müddətdə əkin sahələrinə və günəbaxan tarlalarına yayılıb.
Elektrik dirəyinin kəsilməsi yanğına səbəb oldu: Əkin sahələri külə döndü
Türkiyənin Silivri rayonunda istifadəsiz elektrik dirəyinin kəsilməsi zamanı yaranan qığılcımlar yanğına səbəb olub. Güclü küləyin təsiri ilə alovlar qısa müddətdə əkin sahələrinə və günəbaxan tarlalarına yayılıb.
Day.Az Türkiyə KİV-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə yerinə yanğınsöndürənlər, su çənləri və təhlükəsizlik qüvvələri cəlb olunub.
Ətraf kəndlərin fermerləri də traktor və su çənləri ilə söndürmə işlərinə dəstək veriblər. Yanğın yaşayış məntəqələrinə çatmadan nəzarətə götürülüb.
Hadisə nəticəsində geniş əkin sahələri, bəzi konteynerlər və tikililər zərər görüb. Yanğının səbəbi ilə bağlı araşdırma başladılıb.
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