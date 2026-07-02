Sabah çimərliklərdə gözlənilən hava

Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb.

Bu barədə "Milli Hidrometeorologiya Xidməti"ndən Day.Az-a bildirilib ki, iyulun 3-də mülayim cənub küləyi əsəcək.

Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində: (Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba) 22-23, cənub çimərliklərində: (Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx) 24-25 dərəcə isti olacaq.