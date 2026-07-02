https://news.day.az/azerinews/1845562.html Maştağada “Mercedes” mağazaya çırpıldı - FOTO Sabunçu rayonunda qəza baş verib. Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Maştağa qəsəbəsində qeydə alınıb. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə, yüksək sürətlə gələn "Mercedes" markalı avtomobil qəfil idarəetməni itirib. Nəticədə, maşın yolun kənarındakı mağazaya çırpılıb.
Maştağada “Mercedes” mağazaya çırpıldı - FOTO
Sabunçu rayonunda qəza baş verib.
Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Maştağa qəsəbəsində qeydə alınıb.
Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə, yüksək sürətlə gələn "Mercedes" markalı avtomobil qəfil idarəetməni itirib. Nəticədə, maşın yolun kənarındakı mağazaya çırpılıb.
Qəza nəticəsində sürücü xəsarət alıb, obyektə isə ziyan dəyib.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре