https://news.day.az/azerinews/1845574.html Sabah geomaqnit qasırğası olacaq İyulun 3-də geomaqnit qasırğasının baş verməsi gözlənilir. Bu barədə Day.Az-a Elm və Təhsil Nazirliyi N.Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasından məlumat verilib. Bildirilib ki, iyulun 4-də isə qasırğanın bir az zəifləyərək davam edəcəyi proqnozlaşdırılır.
Sabah geomaqnit qasırğası olacaq
İyulun 3-də geomaqnit qasırğasının baş verməsi gözlənilir.
Bu barədə Day.Az-a Elm və Təhsil Nazirliyi N.Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasından məlumat verilib.
Bildirilib ki, iyulun 4-də isə qasırğanın bir az zəifləyərək davam edəcəyi proqnozlaşdırılır.
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