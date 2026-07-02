Sabah geomaqnit qasırğası olacaq

İyulun 3-də geomaqnit qasırğasının baş verməsi gözlənilir.

Bu barədə Day.Az-a Elm və Təhsil Nazirliyi N.Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasından məlumat verilib.

Bildirilib ki, iyulun 4-də isə qasırğanın bir az zəifləyərək davam edəcəyi proqnozlaşdırılır.