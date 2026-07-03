Oynaqların sağlamlığı üçün faydalı 6 içki
Oynaqların normal işləməsi üçün iltihabın azalması və oksidləşdirici stressin nəzarətdə saxlanması vacibdir.
Day.Az xəbər verir ki, araşdırmalara görə, düzgün qidalanma və bəzi təbii içkilər bu prosesə müsbət təsir göstərə bilər.
Yaşıl çay, albalı suyu, zerdeçal və ya darçınlı süd, nar suyu, yaban mersini və yaşıl yarpaqlı bitkilərlə hazırlanan smuzi, eləcə də yerba mate antioksidant və iltihabəleyhinə maddələrlə zəngindir. Bu içkilər oynaqlarda iltihabın azalmasına, ağrının yüngülləşməsinə və hərəkət rahatlığının artmasına kömək edə bilər.
Bununla yanaşı, bu içkilər təkbaşına müalicə vasitəsi deyil. Oynaqların sağlamlığı üçün müntəzəm fiziki aktivlik, balanslı qidalanma və sağlam həyat tərzi ilə birlikdə istifadə edilməsi tövsiyə olunur.
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