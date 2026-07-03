Çiyələk qan şəkərinə necə təsir edir?
Araşdırmalara görə, çiyələk aşağı qlisemik indeksə malik olduğundan qan şəkərinin kəskin yüksəlməsinə səbəb olmur.
Day.Az xəbər verir ki, tərkibindəki lif və antioksidantlar qlükozanın qana daha yavaş sorulmasına kömək edir və yeməkdən sonra şəkərin daha yaxşı tənzimlənməsini dəstəkləyə bilər.
Mütəxəssislər bildirirlər ki, çiyələk xüsusilə prediabet və insulin müqaviməti olan insanlarda qan şəkəri və insulin həssaslığının yaxşılaşmasına müsbət təsir göstərə bilər. Bunun üçün onu müntəzəm şəkildə sağlam qidalanmanın bir hissəsi kimi qəbul etmək tövsiyə olunur.
Sağlam insanlarda isə çiyələyin qan şəkərinə nəzərəçarpacaq təsiri müşahidə olunmayıb. Bununla yanaşı, araşdırmalar çiyələyin ürək-damar sağlamlığına və maddələr mübadiləsinə də faydalı ola biləcəyini göstərir.
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