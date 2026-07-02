https://news.day.az/azerinews/1845592.html Tailandda uşaq avtomobillə rahibləri vurdu – VİDEO Tailandda azı doqquz buddist rahib həlak olub, daha bir neçə nəfər yaralanıb. Hadisə 11 yaşlı bir oğlanın valideynlərinə məxsus pikap avtomobilini idarə edərək şimal-şərqi Taylandda zəvvar rahiblərin yürüşünə çırpılması nəticəsində baş verib.
Tailandda uşaq avtomobillə rahibləri vurdu – VİDEO
Tailandda azı doqquz buddist rahib həlak olub, daha bir neçə nəfər yaralanıb.
Hadisə 11 yaşlı bir oğlanın valideynlərinə məxsus pikap avtomobilini idarə edərək şimal-şərqi Taylandda zəvvar rahiblərin yürüşünə çırpılması nəticəsində baş verib.
Day.Az-ın məlumatına görə, 35 rahib və 5 dindardan ibarət qrup yol ilə hərəkət edərkən oğlan icazəsiz götürdüyü avtomobillə idarəetməni itirərək onları vurub.
Üç rahib kritik vəziyyətdə qalır, ən azı beş nəfər isə ağır xəsarətlər alıb.
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