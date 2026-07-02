Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana buğda göndəriləcək

Sabah Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 14 vaqon buğda göndəriləcək.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azərbaycan Dəmir Yolları" (ADY) QSC-nin Mətbuat xidmətinin məlumatında qeyd olunub.