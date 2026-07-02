https://news.day.az/azerinews/1845615.html Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana buğda göndəriləcək Sabah Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 14 vaqon buğda göndəriləcək. Bu barədə "Azərbaycan Dəmir Yolları" (ADY) QSC-nin Mətbuat xidmətinin məlumatında qeyd olunub.
Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana buğda göndəriləcək
Sabah Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 14 vaqon buğda göndəriləcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azərbaycan Dəmir Yolları" (ADY) QSC-nin Mətbuat xidmətinin məlumatında qeyd olunub.
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