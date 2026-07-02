https://news.day.az/azerinews/1845645.html "Arzum"un həbs olunmasına səbəb olan qəzanın yeni VİDEOSU Bu gün "Arzum 9999" ləqəbli bloqer İlduzə Hacıyeva yol-nəqliyyat hadisəsi ilə bağlı cinayət işi üzrə 5 il 2 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Xəzər Rayon Məhkəməsi onu həmçinin 2 il 6 ay sürücülük hüququndan məhrum edib. Hökm elan olunduqdan sonra İlduzə Hacıyeva məhkəmə zalında həbs olunub.
"Arzum"un həbs olunmasına səbəb olan qəzanın yeni VİDEOSU
Bu gün "Arzum 9999" ləqəbli bloqer İlduzə Hacıyeva yol-nəqliyyat hadisəsi ilə bağlı cinayət işi üzrə 5 il 2 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
Xəzər Rayon Məhkəməsi onu həmçinin 2 il 6 ay sürücülük hüququndan məhrum edib. Hökm elan olunduqdan sonra İlduzə Hacıyeva məhkəmə zalında həbs olunub.
Sosial şəbəkələrdə onun həbs olunmasına səbəb olan qəzanın yeni görüntüləri yayılıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən həmin görüntüləri təqdim edir:
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