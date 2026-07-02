"Arzum"un həbs olunmasına səbəb olan qəzanın yeni VİDEOSU

Bu gün "Arzum 9999" ləqəbli bloqer İlduzə Hacıyeva yol-nəqliyyat hadisəsi ilə bağlı cinayət işi üzrə 5 il 2 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

Xəzər Rayon Məhkəməsi onu həmçinin 2 il 6 ay sürücülük hüququndan məhrum edib. Hökm elan olunduqdan sonra İlduzə Hacıyeva məhkəmə zalında həbs olunub.

Sosial şəbəkələrdə onun həbs olunmasına səbəb olan qəzanın yeni görüntüləri yayılıb.

Day.Az Milli.Az-a istinadən həmin görüntüləri təqdim edir: