https://news.day.az/azerinews/1845646.html Sabah Yasamalda qaz kəsiləcək Sabah Bakının bir hissəsində qaz olmayacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz" İB məlumat yayıb. Bildirilir ki, təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar sabah saat 10:00-dan işlər yekunlaşanadək Yasamal rayonunun Ə. Salamzadə və H. Zərdabi küçələrinin qaz təchizatında qısamüddətli fasilə yaranacaq.
Sabah Yasamalda qaz kəsiləcək
Sabah Bakının bir hissəsində qaz olmayacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz" İB məlumat yayıb.
Bildirilir ki, təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar sabah saat 10:00-dan işlər yekunlaşanadək Yasamal rayonunun Ə. Salamzadə və H. Zərdabi küçələrinin qaz təchizatında qısamüddətli fasilə yaranacaq.
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