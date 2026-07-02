Sabah Yasamalda qaz kəsiləcək

Sabah Bakının bir hissəsində qaz olmayacaq.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz" İB məlumat yayıb. 

Bildirilir ki, təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar sabah saat 10:00-dan işlər yekunlaşanadək Yasamal rayonunun Ə. Salamzadə və H. Zərdabi küçələrinin qaz təchizatında qısamüddətli fasilə yaranacaq.